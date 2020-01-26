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عدن - ياسمين التهامي - قيادي بارز في حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل التنسيق السري بين السعودية ومليشيا الحوثي .

كشف قيادي بارز في حزب الإصلاح، على وجود تنسيق سري بين جماعة الحوثي والتحالف السعودي الإماراتي، يجافي مصالح وتطلعات الشرعية، مقابل تنازل الحوثيين وموافقتهم على مشروع الأقاليم الذي يريد التحالف “فرضه كأمر واقع”.

جديد اب برس :

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وقال القيادي في حزب الإصلاح الشيخ عبد الله صعتر في تدوينة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “المحادثات السرية بين التحالف والحوثيين تفضي الى قبول الانقلابيين بمشروع الاقاليم الستة”.

وتابع: “لذلك نجد ان التحالف العربي يقوم بقصف الجيش الوطني عندما يريد ان يتجاوز فرضة نهم والتي تعتبر النقطة الحدودية بين اقليم سباء واقليم أزال” مضيفًا أن التحالف “كان يريد فرض مشروع الأقاليم كامر واقع” حد قوله.

يذكر أن حزب الإصلاح بدأ مؤخرًا يجاهر بضغينته تجاه السعودية، التي يتهمها كثير من قياداته بخذلان الجيش الوطني والإلتفاف عليه بالتنسيق مع الحوثيين والانتقالي الجنوبي، لتفتيت نفوذه العسكري قبل اقصائه من استحقاقات ما بعد الحرب في حال تم أي تسوية مفترضة.