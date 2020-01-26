شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الإصلاح يعلن الإنسحاب إلى حدود مأرب بعد سقوط براقش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعلام الإصلاح يعلن الإنسحاب إلى حدود مأرب بعد سقوط براقش

أخبرت قناة بلقيس التابعة للقيادية في حزب الإصلاح توكل كرمان أن قوات الحزب انسحبت إلى حدود مأرب، بعد سيطرة قوات صنعاء على معسكر اللواء 312 الواقع على تلة فرضة نهم .

متابعة خاصة-الخبر اليمني:

جديد اب برس :

​

Advertisements

وذكر موقع المصدر أونلاين التابع للإصلاح أن قوات صنعاء فرضت سيطرتها على مدينة براقش التاريخية ومنطقة الصفراء في مديرية مجزر شمال غربي محافظة مارب .

وأشار الموقع إلى أن المعارك تجري في منطقة العقبة على بعد 10 كم من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وساند الطيران السعودي قوات الإصلاح ب16 غارة في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف، نهار الأحد.

وشهدت قوات حزب الإصلاح انهيارات متسارعة في المنطقتين العسكريتيين السادسة والسابعة، وسط أنباء عن تقدم قوات صنعاء باتجاه مدينة مأرب.