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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : سقوط المنطقة العسكرية السادسة بيد مليشيا الحوثي بعد ساعات من إقالة العميد هاشم الأحمر

أفادت مصادر عسكرية عن سقوط المنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف بيد مقاتلي الحوثي بعد مواجهات شرسة خاضها الجيش الوطني خلال الأيام القليلة الماضية .



جديد اب برس : ​ Advertisements وأشار المصدر العسكري الذي تحفظ على ذكره اسمه بأن سقوط المنطقة العسكرية السادسة جاء بعد ساعات قليلة من إقالة محافظ محافظة الجوف أمين العكيمي لقائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن هاشم الأحمر . واستغرب المصدر بأن تسقط منطقة عسكرية بكامل عتادها وألويتها ووحداتها العسكرية وأجهزتها وأمام ميليشيات لا توجد مقارنة بين فارق القدرات العسكرية معها معتبرا ذلك بانه لم يحدث في التاريخ إلا في اليمن كما سقطت الفرقة الاولى مدرع .

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