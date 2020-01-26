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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من ايران ولا من الحوثي او قطر...شاهد بالفيديو دولة صديقة تباغت الجميع وتوجه ضربة ساحقة للسعودية ابكت كل السعوديين داخل المملكة وخارجها ( فيديو )

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