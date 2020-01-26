شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ...ابناء حضرموت يباغتون الشماليين والجنوبيين ويوجهون قبل قليل ضربة موجعة ومؤلمة لهذه المحافظة الجنوبية ابكت كل ابنائها من شدة القهر ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...ابناء حضرموت يباغتون الشماليين والجنوبيين ويوجهون قبل قليل ضربة موجعة ومؤلمة لهذه المحافظة الجنوبية ابكت كل ابنائها من شدة القهر ( صورة )

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