وزير النفط ورئيسة مكافحة الفسان يناقشان آليات تعزيز إيرادات النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النفط والمعادن أوس العود، مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان، الآليات الكفيلة بتعزيز إيرادات الدولة.



وبحسب وكالة سبأ الحكومية، تطرق اللقاء إلى جهود وزارة النفط والوحدات الاقتصادية التابعة لها في تعزيز دور القطاع النفطي الاقتصادي الهام باعتباره مورد رئيسي لتعزيز وتنمية إيرادات الدولة بشكل عام.

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واستعرض وزير النفط جهود الوزارة لتعزيز عمليات إنتاج وتصدير النفط وتنمية وتطوير الموارد في ضوء خطة الوزارة للعام الحالي 2020م من أجل زيادة إنتاج النفط إلى نحو 80 ألف برميل يومياً، والعمل على تعزيز الجهود الاستثمارية في القطاع النفطي بما يعزز من الموارد العامة للدولة.

من جانبها أكدت بادويلان، على أهمية تفعيل دور الوحدات الاقتصادية ومنها شركة النفط الوطنية ومصافي عدن وتذليل صعوباتها، لتمكينها من القيام بمهامها وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات النافذة وبما يسهم في انتظام توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن ورفد الخزينة العامة للدولة واستقرار تقديم الخدمات النفطية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار السوق.