الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة إلى حبان شبوة .. فيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية إلى مديرية حبان بمحافظة شبوة .



وأحتوت القافلة على 16 طنا من مكونات الغذاء الرئيسية لذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة.

وتأتي المساعدت الإغاثية في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية لمساعدة المحتاجين في شبوة.

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