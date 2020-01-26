شكرا لبحثكم عن خبر مراسل الجزيرة يقدم الرواية المؤلمة لاحداث الايام الأخيرة في جبهة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مراسل قناة الجزيرة سمير النمري، عن الرواية الكاملة لما شهدته جبهة نهم الواقعة شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال النمري في سلسلة تغريدات على "تويتر" رصدها (أحداث نت) قبل لحظات: "نفذ الحوثيون هجوما كبيرا على المنطقة الشرقية من نهم وتوغلوا الى الداخل، وفقا لمصدر عسكري فقد قصفت مقاتلات التحالف السعودي الاماراتي موقعا للجيش اليمني وقتلت 13جنديا ليتمكن الحوثيون من السيطرة على موقع عسكري مهم في المنطقة".

وأضاف: "‏قامت القوات السعودية بسحب المدفعية الثقيلة من الخطوط الخلفية لجبهة نهم بشكل مفاجئ، بعدها قام الحوثيون باختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالجيش الحكومي وبث نداءات للانسحاب من المواقع بعد اخبارهم أن مواقعهم محاصرة وقد سقطت ما حولها".

وتابع: "‏انسحبت جميع الوحدات العسكرية من كامل منطقة نهم الاستراتيجية بما فيها اللواء312 وتمركزت في مفرق محافظة الجوف مأرب، بعد أن أدركت القوات أن نداءات الانسحاب كانت اختراقا من الحوثيين، استطاع الحوثي السيطرة ناريا على طريق الجوف مأرب وتمركزت قوات الجيش المنسحبة في معسكر ماس".

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وأوضح: "قدمت قبائل مأرب والجوف تعزيزات كبيرة الى المنطقة ونجحت في توقيف تقدم الحوثيين واستعادة السيطرة على مفرق الجوف، ولا تزال حتى اللحظة المواجهات مستعرة أسفل جبل فرضة نهم مع بقاء سيطرة الحوثيين على جميع مناطق جبهات نهم وجبالها".

وأضاف: "‏أصدرت وزارة الدفاع اليمنية بعد اجتماع طارئ بيان أكدت فيه أن ما جرى انسحاب تكتيكي وجاري إعادة تموضع القوات، واكدت في مذكرة سرية أن هناك اختراق جرى للاتصالات".

وختم بقوله: "‏تقوم قوات الجيش الوطني حاليا بتمشيط بعض التلال في جبل هيلان بعد تقدم الحوثيين اليها لمحاولة قطع طريق مأرب- الجوف- نهم، ووفقا لمصادر عسكرية يمنية فإن التحالف السعودي الاماراتي لم يقدم حتى اللحظة أي اسناد لقوات الجيش وأن مسلحي القبائل هم من يقدمون الدعم بأسلحتهم الشخصية".