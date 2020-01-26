شكرا لبحثكم عن خبر كمين مسلح يعترض قوة عسكرية للانتقالي في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل أحد عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، في كمين مسلح تعرضت له عربة تتبعهم شرقي مديرية مودية في محافظة أبين.

وبحسب وسائل إعلام المجلس الانتقالي، فإن مسلحين يتبعون تنظيم القاعدة يقفون خلف الكمين المسلح . وتتعرض دوريات المجلس الانتقالي لهجمات مماثلة ومتكررة في محافظة أبين وعدن من قبل بعض المسلحين في ظل وضع استثنائي تعيشه معظم المحافظات الجنوبية . وفي وقت سابق من يومنا هذا الأحد ، انفجرت قنبلة يدوية بالقرب من مدينة عدن أودت بحياة جندي في الحزام أمني وإصابة آخر .

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