شكرا لبحثكم عن خبر الآن من أمام مستشفى 48 بصنعاء.. مشاهد مرعبة تؤكد حقيقة الطرف المسيطر على «نهم» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ن أمام مستشفى 48 بالعاصمة صنعاء، لمواكب من السيارات التيمم قدمت لنقل جثامين قيادات حوثية من داخل المستشفى الى عدد من مقابر العاصمة.

وأوضحت مصادر "أحداث نت " أن عدد من أعضاء ما يسمى المجلس السياسي، في مقدمة المنتظرين لخروج جثث قيادات المليشيا التي لقت مصرعها في جبهات نهم

وصرواح ومفرق الجوف خلال الأيام الماضية. مضيفة بأن أعضاء "المجلس السياسي " قدموا إلى المستشفى ليتقدموا المشيعين.

وأشارت المصادر أن عدد من شوارع العاصمة صنعاء مكتظة لمواكبة أخرى لعشرات من قتلى الحوثيين.