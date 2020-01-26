شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الجيش الوطني يتقدم نحو صنعاء ومئات الجثث للحوثيين متناثرة في الطرقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الجيش الوطني وبدعم ومساندة من قوات تحالف دعم الشرعية من تنفيذ هجوم معاكس خلال الساعات الماضية سيطر خلالها على سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية في مديرية صرواح وجبال الأريلات في مديرية نهم شرق صنعاء.

وقال مصدر عسكري: "بعد الهجمات الحوثية طوال اليومين الماضيين تغيرت المعادلة لدى الجيش الوطني وانتقلنا من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، إذ تمكنا من استعادة مواقع سيطرت عليها ميليشيا الحوثي ونواصل التقدم نحو مديريتي أرحب وبني حشيش"، مشيداً بإسناد مقاتلات التحالف العربي وضرباتها المكثفة على مواقع وتعزيزات الميليشيا.