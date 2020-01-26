شكرا لبحثكم عن خبر قوات حكومية تنفذ اول انتقام من الحوثيين عقب زحفهم على مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية اول انتقام من مليشيات الحوثيين بعد تقدمها على قوات الجيش الوطني في صنعاء ومارب والجوف.
واكدت مصادر عسكرية ان القوات المشتركة بمساندة المقاومة الجنوبية والحزام الامني تمكنوا اليوم الاحد من اسقاط معسكر الحساحس بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع وسط اليمن.
وقالت المصادر ان القوات المشتركة فرضت حصارا منذ امس السبت على معسكر الحساحس حتي تمكنت من إسقاطه اليوم الاحد.
ولفتت المصادر ان المليشيات الحوثية تمر باضعف مراحلها اليوم بالخصوص مع اندلاع الاشتباكات في نهم الذي اضطرت المليشيات من نقل عناصرها من مختلف الجبهات الى نهم والجوف بعد تكبدها خسائر فادحة.
وحسب المصادر بأن معسكر الحساحس اخر معاقل المليشيات الحوثية في قعطبة وبالسيطرة عليه استكملت القوات الجنوبية من تطهير المديرية بالكامل.
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