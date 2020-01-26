شكرا لمتابعة خبر عن رسالة خطيرة..الحوثيون يغازلون اشجع رجال هادي للتخلي عنه وعن التحالف ويغرونه بمنصب رفيع..شاهد كيف كان رده عليهم ( الاسم + الصورة + نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رسالة خطيرة..الحوثيون يغازلون اشجع رجال هادي للتخلي عنه وعن التحالف ويغرونه بمنصب رفيع..شاهد كيف كان رده عليهم ( الاسم + الصورة + نص الرسالة )

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