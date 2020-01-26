قتل مواطنين وأصيب آخر، برصاص مسلحين حوثيين، في حادثتي منفصلتين شهدتها محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مسلح حوثي أقدم على قتل مواطن وإصابة آخر في مديرية الرضمة، شمال شرق إب.



وبحسب المصادر فإن المواطن "شهاب أحمد الحاد" قتل وأصيب المواطن "وليد النجار" برصاص مسلح حوثي يدعى "أحمد حديجان".



وفي حادثة أخرى قتل المواطن "عمر ثابت بابكر"، إثر اشتباكات مسلحة جرت في سوق الظهار، بين مسلحين حوثيين، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المدينة.



وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني كبير زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومي وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب.. قتيلان ومصاب برصاص الحوثيين في حادثتين منفصلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.