مدير فرع الجوازات بعدن: استقلبنا 65 ألف معاملة وطلب جواز خلال شهرين

كشف، مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، العميد الركن محمد أحمد عباد البطاني، عن استقبال فرع المصلحة في المحافظة، 65 ألف معاملة وطلب جواز، خلال شهرين فقط.

وأوضح العميد البطاني، في حديث خاص لصحيفة "26 سبتمبر"، "أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة عدن، أصدر ومنذ استئناف عمله نحو (433617) جواز سفر حتى نهاية 2019م".

وأشار مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة عدن، إلى أن عملية استقبال المواطنين وإصدار الجوازات تسير بانسيابية عالية دونما إشكالات أو عراقيل؛ لاسيما بعد الاجراءات التي اتخذت وآليات العمل الجديدة.

وأكد أن "الإجراءات اتخذها المكتب كان لها الاثر في انهاء ظاهرة السمسرة التي شاهدنا في وقت سابق".

ودعا مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة عدن، المواطنين إلى حماية أنفسهم من الابتزاز، ومباشرة معاملاتهم بأنفسهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة، وعدم الانجرار وراء الوسطاء.