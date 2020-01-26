مقتل امرأة مُسنة برصاص قناصة مليشيات الحوثي غربي تعز

قُتلت امرأة، اليوم السبت، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن امرأة مسنة تدعى زهرة غالب أنعم تعرضت للقنص من قبل ميلشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في تلة الخلوة غربي المدينة، ما اسفر عن مقتلها على الفور".



وبين الحين والأخر تستهدف ميلشيات الحوثي الأحياء السكنية بالمدينة، مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين.



ومطلع يناير الجاري قال تقرير حقوقي صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، إنه وثق "مقتل 15 مدنيا بينهم طفل واحد، وإصابة 3 آخرين بنيران مليشيات الحوثي" خلال ديسمبر الماضي.



وأدت الحرب الدائرة في تعز بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية، منذ خمسة أعوام ونصف إلى سقوط مئات القتلى والجرحى المدنيين، فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية.





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