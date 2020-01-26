طارق عفاش يضع شرطا هاما على طاولة الرئيس هادي قبل المشاركة في الهجوم على صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - اشترط قائد قوات " حراس الجمهورية " العميد " طارق صالح " الغاء الرئاسة بقرار معلن اتفاق ستوكهولم للدفع بقواته كتعزيزات لدعم قوات الجيش الوطني في جبهة " نهم ". ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن طارق صالح قولة إن التحام قواته من المقاومة الوطنية برفاقهم في معركة الخلاص من الميليشيات الحوثية الإيرانية في جبهة نهم بحاجة إلى قرار تاريخي وشجاع، يدرك حجم المخاطر ويضع مصلحة اليمن في صدارة الأولويات، ويطوي صفحة الماضي ويوحد الصفوف في هذه المعركة الفاصلة لدحر المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

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