الإنتقالي : يجب نقل القوات الشمالية التي في شبوة وسيئون إلى نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي في إجتماعها اليوم الأحد برئاسة على ضرورة نقل القوات الشمالية المتواجدة في شبوة وسيئون إلى جبهات نهم ومأرب لقتال ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



جاء ذلك في إجتماعها اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، اللواء أحمد بن بريك .

ووقفت الهيئة أمام مستجدات الأوضاع العسكرية في نهم بمحافظة مأرب اليمنية، وانعكاساتها على الوضع في الجنوب والمنطقة، وكذا إجراءات المجلس لتنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، مؤكدة على أن المجلس استكمل تنفيذ ما عليه من التزامات في خطة الانسحاب، بينما لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته في أبين، بل ويرفض رفضاً كاملاً ذلك، سعياً منه لتعطيل عمل اللجنة المشرفة على الانسحابات لإبقاء القوات الغازية في محافظة شبوة.

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وأكدت الهيئة على ضرورة أن تمارس قيادة التحالف العربي ضغوطاً لسرعة نقل قوات الحكومة اليمنية المتمركزة في شبوة وأبين ووادي حضرموت والمهرة لمواجهة مليشيات الحوثي في مأرب، كونها تمتلك الأسلحة والعدد اللازم والكبير من الأفراد، ولم تشارك يوماً في معارك تحرير الأرض من سيطرة الميليشيات الحوثية التي تشكل مهمتها الاساسية، وتقوم بالمقابل تثبيت ونشر قواتها للسيطرة على أراضي الجنوب المحررة.

وشددت الهيئة على أهمية إسراع التحالف بسحب كل هذه القوات من محافظات الجنوب والزج بها في الجبهات أسوة بالقوات المسلحة الجنوبية الفاعلة في جبهات القتال بما فيها القوات المنسحبة من أبين وفقًا لبنود اتفاق الرياض.

واستعرضت الهيئة نتائج الدورة الثالثة للجمعية الوطنية بشأن تفعيل الحوار الجنوبي، وفي هذا الخصوص أقرت إعادة صياغة التصور وبشكل اكثر تفصيلًا ليستوعب ملاحظات الأعضاء ويُلبي الاحتياج لمباشرة تنفيذ المرحلة الثالثة منه.

وناقشت الهيئة في الاجتماع رؤية الجمعية الوطنية لإدارة الجنوب وفقًا لنتائج اتفاق الرياض، وأقرت مايلزم من اجراءات لإخراج المشروع بصورة متكاملة تضمن توافقه مع الظروف وتحديد الاجراءات اللازمة للتنفيذ على الواقع.

واستمعت الهيئة في نهاية الاجتماع إلى عدد من التقارير عن نشاط رئاسة الجمعية والأمانة العامة وباقي المواضيع الأخرى المُدرجة في جدول الأعمال واتخذت ما يلزم من اجراءات بشأنها.