شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة منذ سقوط صنعاء.. جليدان يظهر بجوار صادق الأحمر (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحيا المئات من اليمنيين اليوم في صنعاء الذكرى الثانية عشر لرحيل حكيم اليمن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.

واستقبل منزل الراحل في حي الحصبة جموعاً كبيرة من المواطنين تقدمهم شخصيات قبلية وسياسية

وأشاد الحاضرون بالمسيرة التاريخية للشيخ الأحمر وما مثله من مرجع لشؤون قبائل اليمن كافة.

وأشار الحاضرون إلى المواقف التي تفرد بها الشيخ الأحمر على المستوى المحلي والإقليمي، وكان لافتا حضور الشيخ علي حميد جليدان شيخ بني صريم بحاشد واحد الخصوم التقليديين لآل الأحمر.

كما تطرق الحاضرون إلى ما مثله الشيخ الراحل من دور بارز في الحفاظ على وحدة الشعب واللحمة الوطنية. وعدد الحاضرون مناقب الفقيد ونضالاته الجمهورية باعتباره أحد رموزها البارزين، والمنتمين للأسرة الجمهورية التي ضحت بخيرة رجالها في سبيل الدفاع عن حرية وكرامة الشعب اليمني.

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كما أشار الحاضرون إلى الأدوار التي لعبها الشيخ في كافة المحافل العربية والدولية سيما موقفه العربي المتصدر للدفاع عن القضية الفلسطينية

بدوره.. شكر الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر الحاضريجميعاً على المشاركة في احياء الذكرى الثانية عشر لرحيل والده، مؤكداً أن هذه الحشود تؤكد أن الراحل لم تفقده فقط أسرة الأحمر وإنما الشعب اليمني كافة.

من جانبه عبر الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر عن امتنان آل الأحمر لكافة الحاضرين الذين قدموا من عدد من المناطق لإحياء ذكرى رحيل حكيم اليمن، مشيراً إلى أن الفقيد كان الأب والأخ والرفيق لكافة فئات وشرائح المجتمع.

يشار إلى أن الفعالية شهدت وصلات إنشادية وشعرية معبرة عن ذكرى الرحيل، وذلك حسب ما ذكره موقع الاحمر نت الخاص بالشيخ عبدالله بن حسين الأحمر.