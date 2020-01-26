شكرا لبحثكم عن خبر ورد الآن : «جواس» يصل مأرب.. ومصادر تكشف المهمة التي أسندها له «هادي» (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن وصول قائد محور العند اللواء الركن ثابت جواس ،اليوم إلى محافظة مأرب.

وقالت المصادر أن رئيس الجمهورية، وجه جواس بالإنضمام إلى قادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، في مأرب، لإدارة المعارك في جبهات نهم وصرواح والجوف، نظرا لخبراته المتراكمة في قيادة وإدارة المعارك ، وقدراته في كشف الطرق والوسائل التي تتعامل معها مليشيا الحوثي في معاركها