شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستكملون السيطرة على ثاني مديرية بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر عسكرية ان مليشيات الحوثيين استكملت السيطرة على مديرية مجزر كثاني مديرية بعد صرواح التابعة لمحافظة مأرب. وقالت المصادر ان مديرية مجزر سقطت بيد مليشيا الحوثي بعد سيطرتها على مفرق الجوف. ودارت معارك عنيفة خلال الايام الماضية بين مليشيات الحوثيين والقوات الحكومية على امتداد جبهة نهم تمكنت مليشيات الحوثيين من احراز تقدمات عقب تقديمها ضحايا بشرية فاقت ال300 قتيل خلال يومين.

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