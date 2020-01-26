شكرا لبحثكم عن خبر وزير حوثي يعترف بإنتصارات الجيش.. و«المشاط» يهدده بالإقالة والإعتقال (الأسم الصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر اعلامية وسياسية في العاصمة صنعاء أن وزير في حكومة الحوثي غير المعترف بها، تمرد على سياسة المليشيات تجاه المعارك التي تخوضها مع الجيش والقبائل والشعب اليمني.

وقالت المصادر في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " أن وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي الإنقلابية، المدعوم حسين حازب، أعلن خسارة المليشيات للمعارك في نهم، عبر تغريدة له على حسابه بموقع تويتر.

وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحوث) حسين حازب في تغريدته، حقيقة الخسائر وانهيار ميلشيا الحوثي المتمردة في تخوم العاصمة.

Advertisements

وقال حازب ”يا قومنا وقبائلنا بإمكانكم دخول صنعاء سلماً وبأقل التكاليف.فلماذا هذه الخسائر ؟ومن أجل من؟”

وبحسب المصادر فإن قيادات حوثية رفيعة ، عبرت عن غضبها من التغريدة التي نشرها حازب، متضمنة اعترف بخسائر المليشيات في جبهة نهم ، وتفضيله وقف الحرب والمواجهات ودخول العاصمة صنعاء سلميا.

وأفادة تلك المصادر أن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي ، هدد حازب بالإطاحة به من منصبه وإعتقاله باعتباره من قيادات المؤتمر التي تطعن الحوثيين في ظهورهم. وفقاً للمصادر.