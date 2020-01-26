شكرا لبحثكم عن خبر انتهاء المعارك في جبهة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية انتهاء المواجهات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بجبهة نهم، مشيرة إلى استكمال المليشيات التموضع، السبت، في نقيل فرضة نهم ونصب أسلحتها الثقيلة.

وقالت مصادر ميدانية، من مقاتلين في القوات الحكومية، إن الجبهة لم تشهد اليوم أي مواجهات، واستقرت جميع القوات المنسحبة في مفرق الجوف.

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المصادر قالت، إن جميع الأفراد انسحبوا من مواقعهم في مختلف الجبهة بهدوء ودون مواجهات، وقاموا بنقل كافة أسلحتهم وأدواتهم إلى مفرق الجوف.

وأشارت المصادر إلى أن أوامر الانسحاب التي تلقوها من قيادتهم العسكرية قضت بالانسحاب إلى مفرق الجوف، ودون مبررات لذلك الانسحاب.

واحتج، السبت، المئات من الجنود في مفرق الجوف، منددين بتصرفات القيادة العسكرية بانسحابهم، واتهموها بخيانة دماء الشهداء التي سُفكت في جبال نهم على مدار أربع سنوات.