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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاصمة عدن .. لا وقود ولا خبز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
أفاد مراسل (الخليج 365) في العاصمة عدن، أن المدينة تعيش مجموعة من الأزمات تتمثل في إنعدام الوقود وإغلاق الأفران .
وقال مراسلنا، أن الأفران تعيش منذ البارحة إضراباً عن العمل على خلفية تحديد سعر رغيف الخبز بـ20 ريال بعد أن رفعت الافران الأسعار إلى 25 ريال .. مشيراً إلى أن الأفران والمخابز جميعها أغلقت أبوابها إحتجاجاً على القرار .
وأضاف مراسلنا أنه بالتزامن تصطف عشرات المركبات أمام محطات تعبئة الوقود في ظل إنعدام الوقود .. لافتاً إلى نفاذ مادتي البنزين والديزل من خزانات شركتي مصافي عدن والنفط اليمنية .
وبين مراسلنا أن هناك حالة من السخط والإستياء تسود العاصمة عدن رفضاً للأوضاع السيئة التي تعيشها المدينة منذ أيام دون أي تحرك حكومي لإنقاذ الوضع.
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