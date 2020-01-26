شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الغارات الجوية على مواقع وتجمعات المليشيا في العقبة بالجوف إلى 16 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 ـ الجوف

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 26/كانون الثاني/2020، قصفها مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظة الجوف.



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وذكرت مصادر ميدانية أن التحالف شن سبع غارات جديدة على مواقع وتجمعات المليشيا في منطقة العقبة بخب والشعف، لترتفع حصيلة الغارات في ذات المنطقة إلى 16.

وكانت التحالف هاجم بتسع غارات أهداف للمليشيا في المنطقة التي تشهد مواجهات عنيفة