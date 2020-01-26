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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات معركة نهم ومستشفيات صنعاء تعجز عن تقديم الخدمات بسبب الجثث الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
صنعاء - الخليج 365
كشفت مصادر طبية في مستشفيات العاصمة صنعاء، أنها عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية نتيجة لعدد الجثث الهائل الذي يصل تباعاً قادما من جبهات المواجهة مع القوات الحكومية وخصوصا نهم والجوف.
وتواصل القوات الحكومية تقدمها في معاركها مع مليشيات الحوثي الايرانية في جبهات نهم والجوف خلال الساعات الماضية حيث حققت انتصارات ساحقة.
وقالت مصادر ميدانية، إن المعارك في الميمنة تواصلت في (واغرة مجزر ).
وتمكنت القوات الحكومية من الاطباق على المليشيات في كمين بمنطقة ( آل ضمران) وتم قتل أكثر من 30 عنصرا وأسر ٣٥ آخرين، اضافة إلى اغتنام 12 طقما عسكريا كانت بحوزتهم.
وأضافت المصادر ان المعارك في الميسرة تواصلت في (النحرين والمعراضة ومحيط جبال المنارة الاستراتيجية ، حيث حاولت المليشيا الالتفاف على نقيل الفرضة عبر جبال قرود الى مفرق الجوف وهي معركة فقد فيها الحوثيون قتلاهم بالعشرات نتيجة خطة محكمة رسمتها القوات الحكومية وأفشلت خطة المليشيا في التقدم”.
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