بالصور.. مسؤول بتعز يلتقي بمسؤولي القطاع الصحي بمديرية المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

تعز - الخليج 365

التقى وكيل المحافظة لشؤون الساحل المهندس رشاد الأكحلي بمسؤولي القطاع الصحي بمديرية المخا لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بالجانب الصحي وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين في المديرية.



وفي اللقاء استعرضت مديرة مكتب الصحة بالمديرية الدكتورة سميحة جميل ناجي،تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي بالمديرية والاحتياجات اللازمة الذي يتطلبها فرع المكتب والوحدات والمراكز الصحية بالمديرية والاشكالات والصعوبات التي تواجه سير أداء العمل ومستوى الإنجاز .

كما استمع الاكحلي من مدراء واقسام الوحدات والمراكز الصحية في المديرية حول الانشطة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية في ضوء مصفوفة الاحتياجات الخاصة بكل مرفق .

وقال الأكحلي خلال اللقاء، ان القطاع الصحي والتعليمي يعتبران من اهم القطاعات الخدمية التي يجب على السلطة المحلية في المديريه وفي كل المديريات الاهتمام بها وتوفيرها كاولوية ضرورية في غاية الاهمية واصفا اياها بترمومتر لقياس رضا المواطن عن السلطة المحلية تليها بقية الخدمات الاساسية التي ينبغي توفيرها تباعا.

Advertisements

واكد الوكيل الاكحلي اهتمام محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان بالجانب الصحي والتعليمي بالمحافظة وجعلها من ضمن اولويات برنامجه في الجانب الخدماتي مشيرا الى توجيهات المحافظ لمكتب الصحة بالمحافظة بمتابعة احتياجات القطاع الصحي بمديريات الساحل وتوفير الاحتياجات اللازمة للمراكز والوحدات الصحية والاهتمام بها.

وحث الاكحلي السلطة المحلية ومسؤولي القطاع الصحي بالمديرية على بذل مزيد من الجهود لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين والرفع باي احتياج او اشكالات تواجه عملهم ليتم معالجتها، مثمنا جهود مكتب الصحة والمرافق والوحدات الصحية بالمديرية على جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الفترة الماضية، خصوصا في مثل هذه الظروف التي تمر بها المحافظة والوطن عموما.

حضر اللقاء مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح ومدير عام مديرية ذباب فضل الشاعري ومدير عام مكتب الثقافة عبدالخالق سيف ومدير عام الموارد المالية بديوان عام المحافظة علي راوح ومدراء فروع مكاتب الصحة بمديرية المخا وذباب