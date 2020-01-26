"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 26 يناير / كانون الثاني 2020:

- الإعلان عن علاج أول مصابة بفيروس كورونا القاتل في الصين https://www.elyamnelaraby.com/454106 - الجوف.. مقاتلات التحالف تشن 9 غارات على مواقع وتجمعات المليشيا في العقبة https://www.elyamnelaraby.com/454103 - العكيمي يؤكد الوقوف بحزم أمام غزو المليشيات المدعومة من إيران https://www.elyamnelaraby.com/454095 - مليشيا الحوثي تشيع أحد أقرباء القيادي البارز عبد الله الرزامي https://www.elyamnelaraby.com/454093 - مصدر عسكري يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات الوضع العسكري في نهم وصرواح والجوف https://www.elyamnelaraby.com/454090 - محللون سياسيون يكشفون لــ "الخليج 365" ماذا يعني إعلان الحكومة الشرعية وفاة اتفاق ستوكهولم؟ https://www.elyamnelaraby.com/454089 - القصف الحوثي العنيف يتواصل على مواقع المشتركة في الفازة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/454064 Advertisements - مليشيا الحوثي تحاول قطع طريق مأرب ـ الجوف بشن هجوم كبير على مديرية مجزر https://www.elyamnelaraby.com/454062 - مليشيا الحوثي تصعد من خروقاتها بالجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/454058 - قصف مدفعي حوثي واسع على مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/454055 - تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم https://www.elyamnelaraby.com/454054 - المشتركة تسكت مصدرا للنيران الحوثية بتدمير دبابة بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/454053 - نائب رئيس مجلس النواب يكشف خفايا جبهات مأرب https://www.elyamnelaraby.com/454051 - إب.. مليشيا الحوثي تختطف العشرات من أبناء العدين https://www.elyamnelaraby.com/454049 - تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا لهذا اليوم https://www.elyamnelaraby.com/454027

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