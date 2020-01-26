شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قذائف حوثية تستهدف منطقة "وادي القاضي" في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، قصفا عنيفا على المدنيين في إحدى المناطق التابعة لتعز، جنوب صنعاء 256كم.



وأضافت مصادر محلية، أن قصفا عنيفا شنته مليشيا الحوثي على وادي القاضي بمدينة تعز.

وبينت المصادر، بتساقط ثلاث قذائف، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.

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