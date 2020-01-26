شكرا لمتابعة خبر عن خبر سار..موقع "فوربس" العالمي يباغت الجميع ويقدم لمستخدمي الواتس اب هدية لا تقدر بثمن لحماية جوالاتهم من الاختراق..والامر لا يستغرق سوى دقيقة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر سار..موقع "فوربس" العالمي يباغت الجميع ويقدم لمستخدمي الواتس اب هدية لا تقدر بثمن لحماية جوالاتهم من الاختراق..والامر لا يستغرق سوى دقيقة واحدة

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