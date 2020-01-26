شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تصعق هادي والجنرال الاحمر وتطالبهم بسحب قواتهم من 3 محافظات جنوبية.. والزبيدي يطير فرحا لأنه سيكون الحاكم الفعلي للجنوب بعد انسحاب قوات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تصعق هادي والجنرال الاحمر وتطالبهم بسحب قواتهم من 3 محافظات جنوبية.. والزبيدي يطير فرحا لأنه سيكون الحاكم الفعلي للجنوب بعد انسحاب قوات الشرعية

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