شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مقاتلات التحالف تشن 9 غارات على مواقع وتجمعات المليشيا في العقبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 الخليج 365 ـ الجوف كثفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 26/كانون الثاني/2020، قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت تسع غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في جبهة العقبة التابعة لمديرية خب والشعف بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتشهد مختلف جبهات الجوف، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا

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