العكيمي يؤكد الوقوف بحزم أمام غزو المليشيات المدعومة من إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الجوف - الخليج 365

أكد محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، الوقوف بحزم أمام غزو المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وأفاد العكيمي، باستمرار أفراد القوات المسلحة وأبناء محافظة الجوف في الدفاع عن محافظة الجوف واليمن ككل.

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ودعا اللواء العكيمي، أبناء اليمن إلى الوقوف صفّاً واحداً وأن يهبوا هبّة رجل واحد للدفاع عن اليمن والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.

وطالب أبناء محافظة الجوف إلى الالتحام بأبطال القوات المسلحة للدفاع عن "مكتسباتهم وكرامتهم وعن مدينتهم التي نطمح أن تكون من أفضل المدن تقدمًا بما يليق بتأريخها العريق والدفاع عنها بالغالي والنفيس".