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مليشيا الحوثي تشيع أحد أقرباء القيادي البارز عبد الله الرزامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

مليشيا الحوثي تشيع أحد أقرباء القيادي البارز عبد الله الرزامي

متابعات_الخليج 365

شيعت مليشيات الحوثي أحد أقرباء القيادي الحوثي عبدالله الرزامي، والذي لقي مصرعه مع المئات من عناصر المليشيات في جبهة نهم.

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وقالت مصادر إعلامية إن المليشيات شيعت  جثمان زيد علي حسين الرزامي، أحد أقرباء الرزامي، والذي استغاثت المليشيات بأتباعه للقتال في جبهة نهم لتعويض الخسائر البشرية الكبيرة التي تعرضت لها المليشيات منذ اندلاع المعارك في نهم على مدى ثلاثة أيام.

 

وكان من ضمن من شيعت المليشيات جثامينهم مع الرزامي كل من: حسين عبدالله ساتر، وعباس عبده محمد طه جبل، وهيثم حسن أحمد الحاج

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