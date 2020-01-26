مصدر عسكري يكشف لـ"اليمن العربي" آخر تطورات الوضع العسكري في نهم وصرواح والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

قال مصدر عسكري إن كثيرا من الأخبار التي تنشر عن المواجهات في جبهات مأرب والجوف وصنعاء غير دقيقة.



وذكر المصدر لـ"الخليج 365" أن الحديث عن استعادة قوات الجيش لبعض المناطق التي خسرتها في الجبهات الثلاث غير صحيح.

وأكد أن قوات الجيش تتمركز حاليا خلف فرضة نهم، بعد خسارتها لمعسكر اللواء 312 قبل ثلاثة أيام.

وأضاف أن معظم جبهة نهم مع مليشيا الحوثي حاليا، بما فيها المواقع الاستراتيجية التي ظلت بحوزة قوات الشرعية لثلاثة أعوام.

وتابع المصدر، في حديث لـ"الخليج 365" أن قوات الجيش في جبهة صرواح بمأرب تمكنت من الاحتفاظ بمواقعها رغم زخم الهجوم الحوثي، إلا أن السيطرة على جبل هيلان الاستراتيجي غير صحيحة.

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وأوضح أن الجبل ما زال خاضعا لسيطرة الحوثيين، وأن المواجهات تدور على مقربة منه مع إصرار من قوات الجيش على استعادته لرفع المعنويات التي تراجعت كثيرا جراء ما حدث في نهم.

وأشار إلى أن جبل هيلان مهم، كونه يطل على مركز محافظة مـأرب، وأيضا على الخط الرابط بين نهم ومأرب، بما يعنيه ذلك من التحكم في طريق إمداد مهم.

وأشار إلى جبهة الجوف تشهد مواجهات عنيفة مع احتفاظ كل طرف بمواقعه وتقدم نسبي للمليشيا الحوثية.

وأكد أن المليشيا منيت بخسائر بشرية غير مسبوقة في الجبهات الثلاث، لكنها تمكنت من تحقيق تقدم عسكري مهم في مقابل ذلك.

ولفت إلى أن جثث المليشيا تملأ الشعاب والوديان في نهم، وأن أعدادا كبيرة من الجثث تصل تباعا إلى مستشفيات صنعاء بشكل شبه يومي.

وبين أن الزخم البشري والإعداد المسبق مكن المليشيا من إحراز تقدم يهدد محافظة مأرب والجوف.

وشدد على ضرورة حشد الجهود للدفاع عن المحافظتين وعدم الركون إلى أحاديث الانتصارات الوهمية