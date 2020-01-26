شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. محمد بن سلمان استخدم هذه الفتاة الحسناء لاختراق هاتف جيف بيزوس (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مجلة “ماذاربورد” الإلكترونية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استخدم سلاحًا نسائيًا لاختراق هاتف مؤسس شركة “أمازون” الأمريكية الميلياردير جيف بيزوس.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة محمد بن سلمان التي أرسلها عبر “واتساب” إلى “بيزوس” والتي كانت عبارة عن رابط يحتوي على صورة فتاة حسناء، ولم يعرفها الكثيريين.

وأوضحت المجلة، أن الصورة تعود لعارضة الأزياء الروسية، فيكا ليفينا، وهي من مواليد روسيا، عام 1993، لكنها مقيمة في الولايات المتحدة، وتعمل مع كبار دور عرض الأزياء والموضة في نيويورك.

اختراق هاتف جيف بيزوس

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واعتبرت المجلة أن الرسالة، المؤرخة بـ8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تعد اعترافًا ضمنيًا من ابن سلمان باختراقه هاتف بيزوس، وتهديدا بـ”فضح” علاقته بالممثلة والإعلامية لورين سانشيز.

وأرفق “بن سلمان” برسالته “مزحة”، قال فيها إن “مجادلة النساء تشبه قراءة اتفاقية ترخيص البرامج الحاسوبية، في نهاية المطاف، كل ما تفعله هو أنك تتجاهل قراءة بنود الاتفاقية وتضغط على زر موافق”.

وحصلت المجلة على الصورة من نتائج تحقيق خاص أجرته مؤسسة “أف تي آي” بشأن اتهام الأمير السعودي باختراق هاتف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” العملاقة.

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