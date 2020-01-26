شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..وكالة (سبأ) الخاضعة للحوثيين تصعق عبد الملك الحوثي بخبر كارثي..وابو علي الحاكم يذرف الدموع بعد هذا النبأ الفاجع الذي نزل على رؤوس الحوثيين كالصاعقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..وكالة (سبأ) الخاضعة للحوثيين تصعق عبد الملك الحوثي بخبر كارثي..وابو علي الحاكم يذرف الدموع بعد هذا النبأ الفاجع الذي نزل على رؤوس الحوثيين كالصاعقة

2020/01/26 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..وكالة (سبأ) الخاضعة للحوثيين تصعق عبد الملك الحوثي بخبر كارثي..وابو علي الحاكم يذرف الدموع بعد هذا النبأ الفاجع الذي نزل على رؤوس الحوثيين كالصاعقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.