شكرا لبحثكم عن خبر أكاديميو جامعة عدن يمهلون الحكومة أسبوعاً لتلبية مطالبهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أمهلت اللجنة التنسيقية العليا للمعينين أكاديمياً في جامعة عدن، اليوم السبت، الحكومة اليمنية المعترف بها، أسبوعاً واحداً لتنفيذ المطالب الحقوقية للأكاديميين في كليات الجامعة.

وقالت اللجنة، في بلاغ صحفي، إنها تعتزم بدء برنامج احتجاجي أمام بوابة القصر الرئاسي في عدن (قصر معاشيق) بحلول شهر فبراير القادم.

وحذرت من عدم استجابة الحكومة الشرعية لمطالب الأكاديميين في مختلف كليات جامعة عدن، لافتة إلى أن الميزانية السنوية لم يتبق لها إلا شهر واحد، ما يعني أن أعضاءها سيخسرون سنة كاملة.

ودعت اللجنة أكاديميي جامعة عدن للاستعداد التام لتلبية أية دعوة توجه لهم من قبلها، مؤكدة أن هناك خيارين فقط: منح الأكاديميين حقوقهم أو رحيل حكومة الشرعية برئاسة معين عبدالملك.