شكرا لبحثكم عن خبر إرتباك حوثي على وقع انتصارات الجيش اليمني في نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



تراجعت مليشيا الحوثي، مساء السبت، عن إعلان بيان مرتقب من خلال مؤتمر صحفي، لمتحدثها يحي سريع، كانت وعدت في وقت سابق، بنشره خلال الساعات القادمة.

وأرجعت المليشيا تراجعها عن إقانة ذلك المؤتمر المزعوم، بسبب ما اسمتها بعض المستجدات الواردة.

وقالت مصادر عسكرية، أن ذلك التراجع يؤكد أن المليشيا تعاني من ارتباك وتخبط في صفوفها على وقع انتصارات أبطال الجيش اليمني في نهم، وتشتت مقاتليها في عدة جبهات.