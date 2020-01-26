شكرا لبحثكم عن خبر إرتباك حوثي على وقع انتصارات الجيش اليمني في نهم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تراجعت مليشيا الحوثي، مساء السبت، عن إعلان بيان مرتقب من خلال مؤتمر صحفي، لمتحدثها يحي سريع، كانت وعدت في وقت سابق، بنشره خلال الساعات القادمة.
وأرجعت المليشيا تراجعها عن إقانة ذلك المؤتمر المزعوم، بسبب ما اسمتها بعض المستجدات الواردة.
وقالت مصادر عسكرية، أن ذلك التراجع يؤكد أن المليشيا تعاني من ارتباك وتخبط في صفوفها على وقع انتصارات أبطال الجيش اليمني في نهم، وتشتت مقاتليها في عدة جبهات.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتباك حوثي على وقع انتصارات الجيش اليمني في نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.