تصريح جديد لناطق قوات طارق صالح

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال العميد الركن صادق دويد، الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم السبت، أن الانتماء الوطني والولاء للجمهورية هو الملاذ الآمن لكل يمني من نزعات انتقامية.

وأضاف العميد دويد: يحز بالنفس أن الحوثي يستغل حرب نهم للقضاء على بعض الأُسر بزجها في حرب إبادة قذرة بهدف التخلص منها حتى لا تشكل خطرا عليه في أي تسوية مستقبلية.

وتدور في الأثناء بجبهات نهم والجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي.