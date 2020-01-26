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تصريح جديد لناطق قوات طارق صالح

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال العميد الركن صادق دويد، الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم السبت، أن الانتماء الوطني والولاء للجمهورية هو الملاذ الآمن لكل يمني من نزعات انتقامية.

وأضاف العميد دويد: يحز بالنفس أن الحوثي يستغل حرب نهم للقضاء على بعض الأُسر بزجها في حرب إبادة قذرة بهدف التخلص منها حتى لا تشكل خطرا عليه في أي تسوية مستقبلية.

وتدور في الأثناء بجبهات نهم والجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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