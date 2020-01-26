شكرا لبحثكم عن خبر عُمان تدشن أول مشاريعها في اليمن منذ تولي السلطان الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت سلطنة عُمان، اليوم السبت، أول مشاريعها الخيرية في اليمن، بتسيير رحلات جوية تحمل شحنات من المساعدات الخاصة بالإغاثة والإيواء إلى سكان محافظة سقطرى، شرقي اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إنّ أولى طائرات الجسر الإغاثي العُماني وصلت اليوم إلى مطار الجزيرة، وعلى متنها مواد إغاثية وأخرى خاصة بالإيواء مقدّمة من الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية للمتضررين والمحتاجين من أبناء المحافظة.

ومن المقرر أن تتواصل الرحلات العُمانية إلى سقطرى، بواقع عشر رحلات تنقل المساعدات الإغاثية إلى الجزيرة الواقعة في ملتقى البحر العربي والمحيط الهندي.

وتنشط مسقط إغاثياً في أكثر من محافظة يمنية، بما في ذلك محافظة المهرة اليمنية الحدودية معها، وهي تحتلّ أولوية في أنشطة الإغاثة، إلى جانب سقطرى التي سبق أن أقامت عُمان جسوراً إغاثية إليها في السابق.