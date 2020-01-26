القصف الحوثي العنيف يتواصل على مواقع المشتركة في الفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني في الفازة عن قيام المليشيات الحوثية بقصف مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف. وأضاف المصدر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى في المنطقة مستخدمة قذائف مدفعية B10 بشكل مكثف وعنيف. ويتواصل تصعيد المليشيات على مواقع القوات المشتركة في مختلف مديريات ومناطق جنوب محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل أممي حيال تصعيد مليشيات الحوثي للهدنة الأممية.

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