مليشيا الحوثي تحاول قطع طريق مأرب ـ الجوف بشن هجوم كبير على مديرية مجزر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365 ـ مأرب

أكدت مصادر عسكرية اشتداد المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين في الجبال المطلة على مديرية مجزر شمال غربي محافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء).



وأضافت المصادر أن القوات الحكومية صدت هجوماً عنيفاً للحوثيين في منطقتي مجزر والسحاري كان يستهدف قطع الطريق الرابط بين محافظتي مارب والجوف، بينما شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية غارات على تعزيزات للحوثيين.

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وبينت أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى آخرين من القوات الحكومية، دون أن يورد حصيلة محددة.

في السياق، طالب محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي القبائل بضرورة إسناد القوات الحكومية في معاركها ضد الحوثيين.

وأكد العكيمي على "مكتسبات المحافظة والدفاع عن منجزاتها التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية"، مؤكداً على رفع الجاهزية القتالية ومواجهة الحوثيين على امتداد جبهات المحافظة، باعتبارها الخطر الذي يهدد كيان الدولة واستقرار وأمن المواطنين