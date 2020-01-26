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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365 ـ خاص:
فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، والتي جاءت على النحو التالي:
الأسعار في عدن
أسعار الشراء
السعودي : 168
الدولار : 639
الإماراتي : 171
العماني : 1635
أسعار البيع
السعودي : 170
الدولار : 648
الإماراتي : 174
العماني : 1675
الأسعار في صنعاء
شراء السعودي : 156.5
بيع السعودي : 157
شراء الدولار : 594.5
بيع الدولار : 597.5
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