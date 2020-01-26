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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

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اليمن العربي ـ خاص: 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم

الخليج 365 ـ خاص:

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الأسعار في عدن

 

 أسعار الشراء

 

السعودي  : 168

 

الدولار     :  639

 

الإماراتي  :  171

 

العماني    : 1635

 

 

 

 أسعار البيع 

 

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السعودي  : 170

 

الدولار     : 648

 

الإماراتي :  174

 

العماني   :  1675

 

 

 

 

 

الأسعار في صنعاء

 

شراء السعودي :   156.5

 

بيع السعودي    :  157

 

شراء الدولار :   594.5

 

بيع الدولار   :   597.5

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