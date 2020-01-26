شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص: فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الأحد، والتي جاءت على النحو التالي:

الأسعار في عدن أسعار الشراء السعودي : 168 الدولار : 639 الإماراتي : 171 العماني : 1635 أسعار البيع Advertisements السعودي : 170 الدولار : 648 الإماراتي : 174 العماني : 1675 الأسعار في صنعاء شراء السعودي : 156.5 بيع السعودي : 157 شراء الدولار : 594.5 بيع الدولار : 597.5

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