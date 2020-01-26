شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة شاب في لحج والأمن يفتح تحقيق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثرت الاجهزة الامنية في محافظة لحج على جثة شاب مرمية بمنطقة نائية غربي منطقة بير ناصر وشرقي الشرج بمديرية تبن.

وقال مصدر امني بان مدير امن تبن العقيد عادل عبدالكريم الطهيش ومدير البحث الجنائي بامن تبن عبدالسلام الصبيحي قاما بعد بلاغ عملياتي بالنزول الى منطقة تواجد الجثة حيث تم خلال ذلك تطويق الموقع والبدء بالاجراءات الامنية اللازمة بذلك.

وأضاف المصدر ان فريق البحث الجنائي قام بمسح المنطقة حيث تم حفظ مسرح الجريمه ورفع الخراطيش الفارغة وتصوير اثار الاقدام كما تم نقل الجثة الي مستشفى ابن خلدون لعرضها على الطبيب الشرعي.

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وكشف المصدر الامني بانه من خلال التحقيقات الاولية تم التعرف على هوية القتيل والذي يدعى نايل يوسف محمود محمد عمر ويبلغ من العمر 29 عام يعمل بوزارة الدفاع وهو متزوج ويسكن في منطقة بيرناصر.

وافاد المصدر بان القتيل تعرض لعدد من الطلقات منها بالرأس وهذا سبب الوفاة مشيرا الى ان اجهزة البحث والتحري بدأت بجمع المعلومات وفتح تحقيق بالحادثة.