شكرا لبحثكم عن خبر برغم من اشتداد المعارك في جبهة نهم.. مليشيا الحوثي تعلن نجاح صفقة لـ تبادل الأسرى مع الجيش الوطني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، نجاح صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الجيش اليمني.
ووقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة الحوثي، عبد القادر المرتضى، إن الجماعة حررت 8 من أسراها بعملية تبادل مع الجيش في جبهة الساحل الغربي.
وأضاف في تغريدة له على تويتر، إن عملية تبادل الأسرى مع الجيش اليمني تمت عبر وساطة محلية.
وشهدت الفترة الأخيرة عملييات تبادل ناجحة للأسرى بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية، كان آخرها في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الإفراج عن 10 من أسراها بعمليات تبادل مع الجيش.
ووفق مصادر أعلامية فإن جماعة الحوثي والجيش الوطني ومنذ منتصف 2015 وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نفذوا نحو 300 عملية تبادل أسرى، عبر وساطات وتفاهمات محلية تم بموجبها تحرير 7 آلاف أسير من الجانبين.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلنت رسمياً فشل مفاوضات "ستوكهولم"، والتي تتضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، برعاية الأمم المتحدة.
وتشهد جبهة نهم معارك عنيفة بين مليشيا الحوثي والجيش الوطني منذ السبت الماضي، اسفرت عن سقوط العشرات من التقلى والجرحى للطرفين، وسط تضارب الانباء عن سير المعارك وحجم السيطرة لكلا الطرفين.
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