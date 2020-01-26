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القوات المشتركة تحاصر آخر معاقل مليشيا الحوثي في الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - القوات المشتركة تحاصر آخر معاقل مليشيا الحوثي في الضالع

 

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قالت مصادر ميدانية بمحافظة الضالع، مساء اليوم السبت، أن القوات اليمنية المشتركة، مسنودة بالمقاومة الجنوبية، تحاصر آخر معاقل مليشيا الحوثي.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن القوات اليمنية المشتركة، تحاصر معسكر الحساحس آخر معاقل الحوثيين شمالي مديرية قعطبة.
وقُتل سبعة من عناصر المليشيا، ليل الجمعة، عقب محاولة تسلل باتجاه مواقع خسرتها في جبهة الفاخر شمالي المحافظة.

 

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