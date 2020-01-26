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يزيد بن سلمان - شبوة - القوات المشتركة تحاصر آخر معاقل مليشيا الحوثي في الضالع
قالت مصادر ميدانية بمحافظة الضالع، مساء اليوم السبت، أن القوات اليمنية المشتركة، مسنودة بالمقاومة الجنوبية، تحاصر آخر معاقل مليشيا الحوثي.
وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن القوات اليمنية المشتركة، تحاصر معسكر الحساحس آخر معاقل الحوثيين شمالي مديرية قعطبة.
وقُتل سبعة من عناصر المليشيا، ليل الجمعة، عقب محاولة تسلل باتجاه مواقع خسرتها في جبهة الفاخر شمالي المحافظة.
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