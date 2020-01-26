شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعترفون بمصرع العشرات من القادة بينهم عمداء ومشرفين كبار من السلالة (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت المليشيا الحوثية بمصرع العشرات من القادة بينهم عمداء ومشرفين كبار من السلالة وهو ما يعد أكبر خسارة تمنى بها المليشيا منذ أكثر من خمس سنوات .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن هجوم الجيش على جبهة نهم والتي تعد البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة بصورة مفاجئة اربك المليشيا وهو ماجعلها تتدفع بعناصر كبيرة من القادة ومشرفين كبار من السلالة باعتبار تلك الحرب مصيرية .

وأضافت المصادر أن هذه المواجهات هي الأولى التي تدفع فيها المليشيا بعناصر سلالية هامة بعد انسحاب العديد من أبناء القبائل بسبب إقصاء السلاليين لهم ونفاذ أغلب المقاتلين في الحرب المشتعلة منذ أكثر من خمس سنوات .

وأكدت المصادر أن هؤلاء القادة الذين سقطوا خلال هذه المواجهة هم : العميد عصام عبد الهادي السقاف " و " المساعد يحيى احمد السراجي " وهما من منتسبي وزارة الداخلية ، الغير معترف .

كما سقط في المواجهة علي حسين الكبسي وهو إبن الكاتبة المشهورة التابعة للمليشيا حنان غمضان بالإضافة إلى ثلاثة آخرون من آل الكبسي وهم أسامة أحمد محمد عبدالخالق الكبسي وعلي محمد محمد عبدالخالق الكبسي وأحمد يحي محمد عبدالخالق الكبسي .

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كما سقطوا قادة آخرون من أبناء محافظة صعدة من السلالة وهم : القيادي بكيل صالح الضميري من أبناء مديرية حيدان وحسين يحيى الطلاني وعلي يحيى العياني ومحمد أحمد العياني من نفس مديرية حياة أيضا .

اما محافظة عمران فقد لقي القيادي الحوثي خالد احمد عبد الله الرماس بينما تمت صلاة الغائب على القيادي عبد الحميد احمد القواس ورضوان محمد يحيى الشيخ من أبناء مديرية همدان محافظة صنعاء والذي لم يتبقى من جثته الأول أي شيء بالإضافة إلى خمسة آخرون مجهولون لم يعرف عنهم شيء ولا عن أسمائهم .

الجدير ذكره أن العشرات مازالت جثثهم في الشعاب والوديان وجبال نهم وصرواح وهو ما يعني إرتفاع الحصيلة خلال الأيام القادمة والتي تكبدت فيها المليشيا الحوثية خسائر فادحة .