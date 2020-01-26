شكرا لبحثكم عن خبر مقتل القيادي في مليشيا الحوثي ”ابوفايز الطيري” في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي إن القيادي الحوثي المدعو "ابوفايز الطيري" قتل في موجهات مع المليشيا بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
وذكر العميد الغنيمي في تصريح صحفي، أن قوات الجيش الوطني في اللواء اشتبكت مع مليشيا الحوثي في تبة "عمير" والتباب المطلة على "النقعة" المحاذية "للجربة والغرابة" ودحرت عناصر الميليشيا منها.
وأكد ان عملية التحرير مستمرة في محور الطلح بالصفراء ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وتمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر المليشيا من محافظة صعدة وصولا إلى باقي المحافظات.
وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بمدفعية ومروحيات التحالف، اليوم من تدمير تحصينات وأماكن تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها".
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