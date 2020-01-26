شكرا لبحثكم عن خبر بن دغر: معركتنا في نهم من أهم ملاحم النضال في تاريخ اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد احمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الوزراء السابق، بصمود جنود الجيش الوطني في معركة جبهة نهم شرق صنعاء، واصفاً معركة نهم بإنها واحدة من أهم ملاحم النضال في تاريخ اليمن.

وقال بن دغر في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في موقع التدوين “تويتر”:”لقد بلغ صمود المقاتلين وتضحياتهم وشجاعتهم في نهم عنان السماء. ثبتوا أمام زحف عدو زودته عوامل موضوعية وأخرى ذاتية، وإيران، بأسباب عديدة للقتل وشن الحروب والعبث بأمن اليمن واليمنيين، صبروا ورابطوا في معركة الشرف كما صبر ورابط أجدادهم من قبل في معارك العرب الكبرى “كالقادسية”.

واضاف"أنه إذا تحدثنا عن ملاحم النضال الكبرى في تاريخ اليمن سعياً نحو الحرية والتقدم, ورفضاً لعبودية تلبست بخرافة الحق الإلهي، فمعركتنا في نهم في الأسبوع الماضي واحدة من أهمها.

وتابع "أن صمود المقاتلين وتضحياتهم وشجاعتهم في نهم بلغ عنان السماء وأنه اذا أردنا أن نسجل وقائع النضال الوطني ضد الإمامة، ومن أجل الجمهورية وحباً في يمن كبير، يمن مايو العظيم، فمعركة نهم في مناطق الشرق اليمني أعظمها حتى الآن".

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وقال: "خسرنا بعض مواقعنا مؤقتاً، لكننا لم نخسر الحرب، ولن نخسرها وفي صفوفنا أبطال كأبطال نهم، مشيدا بعزيمة جنود وقيادات الجيش ومؤكدا أن الجيش سيغير الهزيمة الى نصر قريب رغم شحة الامكانيات".

واختتم بن دغر سلسة تغريداته:”عظمة أبطال الجيش لهم إرادة من فولاذ وعزيمة صُلبة تعانق قمم الجبال، فاصبروا فهاهم يقومون بتغيير المعادلة،ويحولون الهزيمة إلى نصر،وليس لهم من الإمكانيات غير القليل من المال والعتاد،وشيئاً من الاهتمام مركزه فخامة الرئيس،كان على تواصل بالجبهات وبالأشقاء،كان يصف المعركة بمعركة المصير”.